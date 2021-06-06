市場、夜市成為病毒傳播的溫床，經濟部次長林全能今天表示，也擬定針對傳統市場如何加強人留管制的措施座5大措施強化，希望民眾秉持著分流採買、一次買足及停留不超過1小時。

林全能說，疫情相當嚴峻，沒有條件提前放鬆，針對人潮可能會聚集傳統市集，與各地政府持續溝通檢討，也針對傳統市集如何加強人留管制，擬定5大強化措施。

經濟部公布5大傳統市場強化措施。（圖／指揮中心提供）

第一，希望各地方政府可擴大管致整個傳統市集致周邊攤販，並訂定核心營業時間，市場內會管制路段，透過場內跟場外管理做為強化整個人流管制。

第二，跟地方政府合作，呼籲民眾要調整目前採買購買的行為，希望說要上市場前思考好要買好哪些產品或是物品，能在一小時內不要逗留傳統市場內避免群聚，地方督導管理民眾落實

第三，會強化管制出入口，會採取容留人數落實聯制的執行措施，維持社交距離等等防疫強化措施。

第四，將動員公所人員，派員駐守，投入審查。

第五，市場外的流動攤位，也會動用警員取締，強力後續處理，誠懇呼籲民眾落實相關措施、分流採買、一次買足。

林全能說，經濟部將會與各地政府擴大動員，相關的公所人力派員駐所投入查核工作，讓民眾落實剛剛訂定的管制的措施。另外對於市場外的流動攤販，各地政府會動用警察取締，依照規定強力的後續處理。經濟部很誠懇呼籲民眾，能落實這些相關的措施，能採用分流採買一次採族不逗留避免群聚措施，讓嚴峻的狀況下除了能滿足採買。

(中時 )