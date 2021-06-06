單身的時候難免會感到寂寞，不過有些人反而在沒有情人的時候擁有絕佳好運，星座運勢網站「星座愛情不求人」分享，處女座、摩羯座、獅子座在單身的時候運勢更旺，尤其事業運更會突飛猛進，容易在職場上做出成績，展現自己的真正實力。

▍1.處女座

處女座難以一心二用，想要兼顧愛情和事業幾乎不可能，如果兩邊都想要兼得，最後只會吃力不討好，最後什麼都得不到。因為處女座做事太專心了，如果正是適合衝刺事業的時期，建議先放下愛情，努力打拚，發揮自己性格的優勢，很容易就能在職場上發光發熱，展現優異的成果。等事業做出一番成績，有餘力的時候再來尋找理想的靈魂伴侶，才不會白白浪費時間和精力卻落得兩頭空。

▍2.摩羯座

摩羯座本來就是工作狂，單身的時候更能夠毫無後顧之憂的投入在事業上，只要他們進入工作狀態，會完全忘記時間的流逝，甚至到了廢寢忘食的地步，想要盡全力把工作做好，不想浪費一分一秒。所以對摩羯座而言，單身時最有機會在事業上做出成績，能夠完全展現自己的價值和實力，在職場佔有一席之地。

▍3.獅子座

獅子座單身時反而有利於事業發展，他們可以不顧一切的投入在職場上，因為他們很容易被情人影響，情人的情緒波動會讓他在工作時心不在焉，單身的時候獅子並不會顯得淒涼孤單，反而能夠投注所有精力在事業上，等到做出成績後，會發現擁有愛情變得更簡單，選擇也變得更多，不愁沒人愛。

(中時新聞網)