真的躺著也中彈！近來，人稱「宅神」的名嘴朱學恒，因為送4盆桑梨花籃到中央流行疫情指揮中心，在台灣掀起沸沸揚揚的「花籃之亂」，害得名作家朱宥勳無緣無故被周遭親友討厭，理由是「他們覺得我最近去送葬禮花籃很不厚道」，這讓同姓不同名的朱宥勳聽了甚是無奈，今（6）日稍早大聲在臉書喊冤「我沒有QQQQQQ」，引發網友熱議。

透過朱宥勳今日稍早發布於粉專的貼文可以得知，近來他莫名得知3名友人的親友都很討厭他，儘管朱宥勳自稱平時已被討厭習慣，可還是很好奇理由，結果不問則以，一問傷心，朋友的家屬之所以討厭他，全是因為「他們覺得我最近去送葬禮花籃很不厚道」，這讓什麼也沒做，單純跟宅神同姓的朱宥勳瞬間超難過，臉書貼文高呼「我沒有QQQQQQ」，還直言「我最近接觸到的花只有海拉魯世界的QQQQQQQQ」。

朱宥勳的好友們發現他好氣又好笑的遭遇後，也都感到十分同情，紛紛於下方留言「只有姓氏一樣吧，比謝祖武還冤」、「太倒霉了吧」、「躺著中槍」，還有人忍不住戲謔起來，打趣的回應「這是我這幾個禮拜以來笑的最大聲的一件事了」、「其實，我一開始把你認成朱智勳…這樣有沒有開心一點」，而此文一出，也隨即獲得各界關注，截至今日晚間8時，已有5403個按讚數、260則回覆及114次轉發分享。

(中時新聞網)