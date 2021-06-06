新北市板橋慈惠宮發揚媽祖救苦救難、護佑百姓的精神，近日捐贈147萬5000元予新北市政府消防局購置防疫物資。（消防局提供）

新北市板橋慈惠宮發揚媽祖救苦救難、護佑百姓的精神，近日捐贈147萬5000元予新北市政府消防局購置防疫物資，提供第一線消防人員執行防疫勤務使用，守護消防人員執勤安全。

板橋慈惠宮於乾隆十五年（1750年）創建，主祀媽祖，信徒稱之為板橋媽。除逢年過節、經典節慶時香火鼎沸之外，於平時各界信徒亦絡繹不絕，是新北市重要的信仰中心。慈惠宮平時熱心於各項公益活動，除曾斥資捐贈新北市消防局地震體驗車，以利市民更加認識地震災害及應變要領；亦曾為幫助弱勢家庭遠離火災威脅，捐贈1萬顆住宅用火災警報器，以利民眾早期發現火警及逃生保平安。

去年在新冠肺炎疫期，就曾捐1000萬元予新北市政府作為防疫基金，購買相關防疫物資，盼能順利防堵疫情；此次捐贈147萬5000元添購消防人員執勤防疫物資，齊心守護民眾健康。

消防局長黃德清表示，非常感謝板橋慈惠宮管理委員會，瞭解本局對於防疫物資需求迫在眉梢，立即捐贈善款之大愛，對消防執勤同仁有莫大幫助，不論大量患者前往檢疫所的護送任務、到院前的緊急救護，消防人員於前線抗疫如同打仗，站在防疫最前端，感謝板橋慈惠宮大力挹注防疫物資，讓第一線防疫人員做好自身防護，戮力守護新北市民之生命安全。

(中時 )