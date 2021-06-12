長期受各界捐款幫助的若竹兒教育基金會董事長林朋輝（左一）發起「公益愛心禮盒」勸募，短短1周募得3305分禮盒，12日送500盒到嘉義長庚醫院。（呂妍庭攝）

若竹兒教育基金會的「公益愛心禮盒」裡有濾泡式咖啡、大禹嶺茶包、楓糖燕麥餅乾等，皆由機構服務對象手作及包裝。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

若竹兒教育基金會的「公益愛心禮盒」裡有濾泡式咖啡、大禹嶺茶包、楓糖燕麥餅乾等，皆由機構服務對象手作及包裝。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣獲愛之味捐贈200箱燕麥飲、200箱益身菌水，加上若竹兒所教育基金會募集共3305分公益愛心禮盒，藉以慰勞第一線防疫人員，今12日嘉義縣長翁章梁感謝企業界、各界善心人士的慷慨捐贈，在端午前夕分送第一線醫療、警察、消防等防疫人員補充能量。

疫情未受控制，第一線醫療人員日夜堅守崗位令人心疼，各界紛紛以實際行動支持、體恤醫護人員，若竹兒所教育基金會董事長林朋輝日前在臉書發起公益愛心禮盒勸募，一盒300元，目標訂2000盒，一周就突破目標，加上今天加碼認購的1百盒，總共破百萬元，共送出3305盒。

林朋輝感性地說，23年來受大家幫忙許多，小小心意希望替辛苦的醫護人員打打氣，至於「公益愛心禮盒」裡有濾泡式咖啡、大禹嶺茶包、楓糖燕麥餅乾等，皆由機構服務對象手作及包裝，已陸續送到嘉義地區9間醫院。

翁章梁今親至嘉義長庚醫院、衛部朴子醫院、大林慈濟醫院送達愛心，感謝所有防疫人員堅守崗位、守住台灣，並溫馨提醒所有防疫夥伴，嚴峻疫情下也要照護好自己，充分休息，才能有體力對抗新冠病毒。