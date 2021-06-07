德國薩克森-安哈特邦今天舉行邦議會選舉，結果執政的基督教民主黨（CDU）出乎意料大勝，讓即將在9月大選競逐總理的黨魁拉謝特鬆一口氣。

位於東部的薩克森-安哈特邦（Saxony-Anhalt）今天舉行邦議會選舉。這是9月26日國會大選前最後一次的邦選舉，因此被視為是大選風向球，備受德國政壇矚目。

根據選前民意調查，極右的德國另類選擇黨（AfD）與基督教民主黨並駕齊驅，得票率可能首次躍居第一，各界因此預期基民黨如果失去第一大黨地位，黨魁暨總理候選人拉謝特（Armin Laschet）的聲勢將嚴重受挫。

基民黨籍的現任總理梅克爾（Angela Merkel）2年前已宣布不再競選連任。

根據出口民調，基民黨的得票率達37%，比上次選舉的30%大幅進步，遙遙領先德國另類選擇黨的21%和左派黨（Die Linke）的11%，從2011年起擔任邦總理的哈瑟洛夫（Reiner Haseloff）可望順利連任。

基民黨開出高票，出乎觀察家意料，哈瑟洛夫執政10年的現任優勢及與德國另類選擇黨劃清界線的策略顯然奏效。拉謝特因此鬆一口氣，期盼選舉結果能為9月大選注入強心針。

2015、2016年難民危機後，訴諸排外的德國另類選擇黨突然從邊緣小黨躍居為大黨，在東部尤其大有斬獲。不過，走極右路線的黨員近年聲勢浩大，內部路線之爭不斷。

這次選舉，德國另類選擇黨儘管沒有如願超越基民黨，不過仍拿下21%的高票，在德國東部穩坐第二大黨的地位。（編輯：郭中翰）1100607

(中央社)