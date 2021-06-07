日本政府日前捐贈台灣124萬劑疫苗。駐美代表蕭美琴今天當面向日本駐美大使富田浩司表達感謝，謝謝日本雪中送炭，展現雙方堅實夥伴關係。

台灣武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，日本政府日前宣布無償贈送台灣124萬劑英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）藥廠疫苗，因為台灣過去在311東日本大地震時提供許多支援，這是展現日本與台灣間的友誼。疫苗並隨即運抵台灣。

蕭美琴今天出席日本駐美大使館在華府舉辦的石頭燈籠點燈儀式，並當面向日本駐美大使富田浩司表達對日本在台灣疫情升溫之際即時伸出援手，捐贈124萬劑疫苗的感謝。蕭美琴也表示，台日共享民主、自由等價值，日方雪中送炭、患難見真情，展現雙方互相扶持、堅實的夥伴關係。

富田浩司在致詞時特別介紹全程與會的蕭美琴。他表示，日本上周剛宣布對台捐贈疫苗，也相信日本與台灣將因疫情大流行，更加堅定肯定與尊重。

日本石頭燈籠歷史悠久。1954年，日本將此燈籠贈送給美國，以見證日美通商條約100周年紀念。

這個燈籠是1651年為紀念日本幕府時代三代將軍德川家光而鑄造，總共有兩座，一座位於日本東京上野公園，剩下一座轉贈美國華府。石頭燈籠的所在地是潮汐盆地櫻花公園，公園內有超過3000株櫻花樹，為日本政府於1912年贈送給美國，每年櫻花季期間總共吸引數百萬各地遊客，成為華府熱門的旅觀光景點。

(中央社)