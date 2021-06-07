端午節將到，金門縣衛生局針對轄內食品販賣業、餐飲業及製造業，共計抽查市售應景食品27件，檢驗項目依產品種類包括過氧化氫、二氧化硫、防腐劑、乙型受體素、大腸桿菌及大腸桿菌群等，結果均符合規定。

縣衛生局提醒，民眾於傳統市場、超市及賣場選購肉粽、蝦米、香菇等端午節應景食品（材）時，應注意產品之色澤及氣味是否異常，購買後應儘速食用或適度保存，避免細菌滋生，導致風味或品質劣變，並切實掌握3不原則：標示不清楚不買、過白或過於鮮艷不買、有異味不買。

該局也呼籲民眾若自行製作鹼粽，千萬不可使用違法添加物「硼砂」來增加鹼粽口感與保存天數，應改用衛生福利部公告許可合法食品添加物「三偏磷酸鈉」。食品業者更不得違法使用「硼砂」，查獲即依食安法第15條規定處6萬元以上2億元以下罰鍰，另可依同法第49條第1項規定，處7年以下有期徒刑，得併科8000萬元以下罰金。

衛生局於1樓服務台免費提供「三偏磷酸鈉」，歡迎民眾索用。相關抽驗結果公告於該局網站，詳細資料可上〈檢驗結果資訊專區〉查詢。

(中時 )