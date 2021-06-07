總獎金額930萬美元的紀念高球賽落幕，坎特利與森川在打完72洞正規賽之後同以低於標準13桿的275總桿並列第一，雙方在第18洞進行延長賽，坎特利成功保帕，驚險擊敗森川，繼2019年之後再次奪得此賽事冠軍。台灣好手潘政琮卻在第四回合爆桿，打出高於標準5桿的77桿，最終以高於標準7桿的295總桿並列57作收。

打完前三回合並列領先的坎特利與森川，今天第四回合前9洞又是同樣抓下2鳥吞3柏忌。轉戰後9洞，森川先在第11洞抓鳥取得領先優勢，坎特利則在第13洞推進博蒂追平，森川隨即在第15洞抓鳥超前，不甘示弱的坎特利在第17洞追平。

延長賽在4桿洞的第18洞，坎特利穩紮穩打保帕，森川卻因為出現失誤，導致將冠軍獎盃拱手讓給坎特利。

狀態欠佳的潘政琮，在第1、2洞連續吞下雙柏忌前9洞僅抓1鳥，吞3柏忌以及2雙柏忌，打出高於標準6桿的42桿，後9洞雖有起色抓到3鳥，但也吞下2柏忌，單回爆桿77桿，名次下滑11位，並列57收尾。

(中時 )