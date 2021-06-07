「刪Ｑ總部」於上月10日向台中市選委會遞交立委陳柏惟罷免案二階連署書，在扣除不合規定者5127人，實際連署人數達2萬7270人，目前僅差1843人。（資料照，陳淑芬攝）

「刪Ｑ總部」於上月10日向台中市選委會遞交立委陳柏惟罷免案二階連署書，在扣除不合規定者5127人，實際連署人數達2萬7270人，目前僅差1843人。總部7日表示，會將剩下的連署書完成最後造冊後，11日前送件，並強調「送陳柏惟離開立法院不是件容易的事，但只要路走對了，雖遠必達。」

「刪Ｑ總部」表示，上週五總部表示收到中選會回函，遞交的二階段連署人名冊，總計3萬2310人，扣除不合規定者5127人，實際連署人數為2萬7270人，還需補件1843人。

總部指出，因為現在新冠肺炎疫情肆虐，目前手中尚有1萬1000多份的連署人名冊，由於當初時間因素來不及造冊完成，第二階段補件將不在上街募集，而是將剩下的連署書完成最後造冊後送件。

提案領銜人楊文元指出，徵求連署書是一件艱難的任務，但收回來的連署書更是一個浩大的工程，從篩選、整理、分區分里、複印、造冊、編號，都需要很長的時間。

楊文元說，在疫情的當下，時間和人力更是有限，預計11日前將可以完成全部造冊整理完成，同樣也由於現在新冠肺炎的疫情肆虐，造冊完成後將以最簡單輕便，並且不群聚的方式，由他單獨送交中選會。

(中時 )