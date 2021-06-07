中華職棒受到疫情影響，自5月19日起全面延賽，7日行政院再敲定三級警戒再延長至28日，在沒有比賽的日子，富邦悍將仍盡力維持訓練，總教練洪一中表示，因不能群聚，球隊採取分批練球做法，盡力做足準備等待復賽那一日到來。

洪一中說明球隊目前作法，做操、熱身會分2、3批，投手野手也都會分開，「我想各隊也都是類似做法，在允許的情況下輪流練球，能動就動，盡量不要聚在一起。」

目前中職復賽仍需視疫情情況，賽程安排也將滾動式修正，這也是各隊首次碰上突然停賽超過一個月的情況，洪總說：「若復賽前有熱身賽模式讓球員進入狀況當然會比較好，但一切還是尊重聯盟安排，非常時期我們就是盡可能去做。」

對於這麼長時間的停賽，洪總認為對球員來說有利有弊，「在我的看法來說，有些狀況不好的選手剛好可以趁這段時間去調整，對他們而言或許不錯，但對狀況好的選手來說，如何維持是比較困難的地方。」

而為了讓球員保有比賽的感覺，球隊訓練菜單除了基本的體能外，也會安排投打實戰練習，讓球員保有對決的感覺。

(中時 )