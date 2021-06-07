台翰（1336）今日公布2021年5月合併營收新台幣1.84億元，去年同期因菲律賓廠受疫情影響而停工，今年在東南亞地區疫情緩解，產能稼動率回穩後，5月營收較去年同期成長73.49％；累計2021年1至5月合併營收新台幣7.48億元，較去年同期增加12.05％。

台翰表示，面對越南地區疫情捲土重來以及新變種病毒出現等的挑戰，公司東南亞地區兩個生產基地仍積極謹慎且嚴格的落實防疫相關工作，藉以降低疫情對營運、生產、業務等衝擊的影響層度。台翰目前與主要客戶持續保持緊密的聯繫，除了保持訂單良好的能見度，創造越南、菲律賓兩廠的產能稼動率可望平均維持在8成的水準，亦持續開發新材料及技術應用升級之模具設計、塑膠射出成型等產品，保持與不同產業客戶研發的新品量產的計畫，助力公司未來營運長期穩健成長動能。

展望2021年第二季，雖為日系印表機產業的傳統淡季，但台翰對於東南亞兩個生產基地未來營運規模放大仍有信心，一方面看好主要客戶的拉貨力道將有機會在傳統淡季過後明顯回溫，貢獻整體營收逐月增加之成長動能；另一方面，持續執行技術人才培育、優化製程效率、彈性調配產能、強化模具設計開發等重要策略，以持續提供高穩定度的量產良率、高品質的產品與客製化服務，藉以掌握後疫情時代的機遇，切入更多新訂單合作的可能性，並對未來整體營運帶來正面的挹注。

(工商 )