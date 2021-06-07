疫情嚴峻，全台三級警戒管制延長至6月28日，「五堅情」原訂8月21日在高雄巨蛋舉行的「月面著陸」演唱會演唱會，今宣布延期。滾石唱片表示，自從確認申請到高雄巨蛋的場地後，5位藝人非常開心，也和主辦單位開始積極籌備五堅情的首場萬人演唱會，非常期待與大家見面。「但因疫情目前仍舊嚴峻的情況，因應中央流行疫情指揮中心維持三級防疫警戒，在這段非常時期，需要每個人配合嚴格的自我管理，保持健康，也因此許多工作均延期安排。同時為保護所有堅果們的健康安全，我們內部經過多次討論與多方謹慎考量後，決定延期舉行2021年8月21日於高雄巨蛋舉辦的五堅情月面著陸演唱會，詳細的演唱會售票資訊與演唱會相關時程公告，會重新討論擬定後，另擇日公布。」

五堅情成員中，陳零九不幸於3日確診得了新冠肺炎，目前正在防疫旅館隔離中；邱鋒澤檢驗呈現陰性，在家自主健康管理；婁峻碩在家自主健康管理；黃偉晉和小賴如果有被匡列，等到疫調通知來，會依循通知去做檢測，照著指示進行。如果沒有被匡列在名單中，會照著中央流行疫情指揮中心的步驟，待自主居家隔離14天，如中途有症狀發生會去做檢測。如果沒有症狀發生，也會在14天之後自行安排做檢測。

(中時 )