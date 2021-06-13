日本贈送台灣124萬劑AZ疫苗，已陸續由中央配發自各縣市施打，但重災區雙北市拿到的劑量卻比高雄少，引質疑聲浪，疫情指揮中心指揮官陳時中今日也宣布將加發給雙北10％疫苗。國民黨立委賴士葆表示，這當然是一種政治操作，即使後來對雙北市各加10％，仍無法平息雙北市眾怒，「指揮中心需要對這一次的分配對外做一個公開透明的說明！」

賴士葆指出，可看到中央指揮中心的分配是這麼的厚高雄、薄重災區雙北市，面對累積確診數超過5000的新北市、超過3000的台北市，被分配的疫苗數居然比確診數在60左右的高雄市少很多，「這當然是一種政治操作，因為陳時中之所以當上衛福部長乃至指揮中心的指揮官，靠的不是他的專業而是他的深綠背景。」

賴士葆表示，面對防疫不力等各界排山倒海的指責，陳時中必須更加向深綠靠攏，於是荒腔走板式的分配令人忿忿不平，即使後來對雙北市各再加10％疫苗，仍無法平息眾怒。此外，現在台灣政府帶領風向，就會沒人追究違法洩漏個資的問題，政府好整以暇作壁上觀看民眾互相叫罵，如此帶風向就無暇追究政府的職責。

以疫苗分配不均、政府帶風向兩種現象而言，賴士葆觀察，這都是政府藉此圍魏救趙、轉移焦點，以保住陳時中的官位及民進黨的政權，「我們在此呼籲，疫情高居不下，政府快快給我們足夠國際認證的疫苗，少一點的政治算計，這樣或許多少才可以平息台灣人民的憤怒！」