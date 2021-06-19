指揮中心表態不鼓勵後，賴信全忍痛報廢40劑疫苗，表示自己會去向菩薩懺悔。(圖／賴信全臉書)

賴信全在臉書開酸「真想看那些疾管大醫師們的抽藥實況轉播，抽了一嘴的好藥」 (圖／賴信全臉書)

台中醫師賴信全自購特殊針頭與冷凍儀器，蒐集殘餘藥劑混瓶施打，讓22瓶疫苗多打了50劑，但前天(17日)指揮中心被問及此事時，直言「並不鼓勵」打槍，讓賴信全忍痛報廢40劑疫苗，更在臉書PO文大酸「想看那些疾管大醫師們的抽藥實況轉播，抽了一嘴的好藥」。

賴信全靠著特殊針頭與混瓶施打，讓22瓶疫苗多打了50劑，引發熱議，但指揮中心醫療應變組組長羅一鈞日前在記者會上表示，目前並不鼓勵此行為，因為在混瓶過程中，可能會產生一些來自外界的污染風險，也不符合藥事處理規定，更會增加第一線人員負擔，因此不建議0.5cc以下的劑量併到其他瓶裡面，該丟就丟。

對此賴信全也在臉書上吐苦水，18日凌晨PO文表示相信自己團隊的專業，護理師抽藥技能更是強，目前也沒因此出現問題。賴信全說，疾管中心長官們或許很懂防疫，但抽藥這件事，應該也要尊重第一線醫護人員的專業。

賴信全說，自己團隊穿著全套防護裝備完成接種任務，希望坐在冷氣房的長官可以到現場看他們的「無菌抽藥」作業流程，對他們來說，能多抽出一針，就是減少一分可能的遺憾。

賴信全表示，指揮中心既然明言不鼓勵，那只好把殘餘的疫苗當作廢棄物丟掉，忍痛報廢40劑，去跟菩薩懺悔。今天(19日)也再度開酸：「真想看那些疾管大醫師們的抽藥實況轉播，抽了一嘴的好藥」，表示抽藥技術最關鍵在於不晃瓶不打氣，不產生氣泡的抽藥，還要有眼力好，手穩的基本功，也慶幸自己擁有的強大護理師們。也強調自己只是一個「幸運的爆弱診所負責醫師」，並不想爆紅，只是很自私想用疫苗盡快讓生活回到正軌。