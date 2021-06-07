全國疫情三級警戒延長至28日，各級學校也停課至暑假，北市今宣布，高中以下學校期末考取消筆試，改為多元評量，實體畢業典禮、7月夏令營、暑期術團活動也都一律取消，北市0至2歲家長，若家長無法長期請家庭照顧假，可視個案開放居家保母收托，但必須嚴實報備，第一線警消醫護防疫人員若有0至2歲的嬰幼兒，送托至居家保母全日可補助8000元。

三級警戒延長，讓許多家長十分擔心無法長期請假在家照顧幼童，台北市長柯文哲指出，很多父母還是要上班，北市「居家保母」可鬆綁，但還是要通報，收托名單必須嚴實報備「托育服務中心」由居服中心每日掌握收托幼童、家長及保母本身的身體健康監測。

柯文哲說，維持三級管制可做調整，單獨一對一居家保母可以開始放鬆，但托嬰機構就沒辦法，此外，這段時間警消醫護防疫人員，因為工作關係有0至2歲幼兒，全日托可補助8000元。

柯文哲強調，教育部宣布停課到7月2日，期末考無法舉辦實體考試，授權各學校處理，但實體畢業典體不要辦，拜託不要耍大牌，畢業典禮改線上辦，酷課雲的部分則會繼續精進。

(中時 )