墨西哥衛生部今天表示，墨國1億2600萬人口中，估計約有1/4已感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），遠超過官方統計的確診人數。

路透社報導，墨國衛生部發表聲明，引述國家公共衛生研究所（National Institute of Public Health）官員巴利安托斯（Tonatiuh Barrientos）說法，指2020年國民健康營養調查顯示，全國約有3110萬人染疫。

墨國衛生部發表上述聲明的同一天，全墨新增3282 人確診，243人病故。墨西哥迄今累計244萬8820人確診，22萬9823人病歿。

墨國當局先前即已表示，實際染疫人數可能遠高於此。

根據巴利安托斯說法，國民健康營養調查所估計的染疫者，並非全數必然出現症狀。調查結果是根據去年8月17日至11月14日間對1萬3910個家戶所進行的訪談，經過證實的初步結果已在去年12月公布。

在今年3月公布的另一項數據顯示，墨西哥確實的染疫死亡人數高出官方數據至少6成。