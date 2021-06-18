俄羅斯施打疫苗作業緩慢進行，莫斯科市長索比亞寧今天表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新變異株疑似造成莫斯科染疫人數驟增。

法新社報導，索比亞寧（Sergei Sobyanin）與政府抗疫官員舉行視訊會議，他表示：「很有可能我們面臨了新的更具侵略性、擴散更快的變異病毒。」

他提到，莫斯科單日新增感染人數，在短短幾天內由3000例增至7000例，預期18日將超過9000例。

路透社報導，索比亞寧沒有說明他所指的新變異病毒為何。

不過俄羅斯聯邦消費者權益保護暨福利監督署（Rospotrebnadzor）署長波波娃（Anna Popova）說：「最早在印度發現的Delta變異病毒感染比例，在過去兩週明顯提高。」

莫斯科規定約6成服務業勞工在8月15日前完整接種疫苗，總計約200多萬人，包括計程車司機、餐廳員工及文化場所工作人員。