韓國總統文在寅總統7日宣示，到9月時，至少要有3600萬韓國人已接種第一劑新冠疫苗。同時，這個數字也代表韓國全部人口的7成。

另外，文在寅也希望6月底時，可望至少有1400萬人已接種過。若可實現，死亡率與新確診人數預計將減少。

至於7月份，韓國政府將為50多歲韓國人注射疫苗，到三季結束時，3600萬人至少已打過第一劑。進度順利的話，會比原先設定在11月更早達到群體免疫。

因為韓國9月也要過中秋節，故文在寅表示，希望民眾可安度佳節，即使需要戴口罩才能與親朋好友交談，至少也比較安心不會因此染疫。

文在寅指出，韓國政府將迅速與它國簽訂合約，將引進2022年要用的新冠疫苗，因為目前來看新冠疫情還不會結束，而且新變種病毒株也時有耳聞。

文在寅也承諾將為韓國業者的疫苗生產工作，提供有系統且積極性支持，因為韓國目標是希望能成為全球疫苗生產中心。

(時報資訊)