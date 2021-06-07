中國天眼

就在五角大廈準備提出幽浮（UFO）報告之際，解放軍研究人員已運用人工智慧（AI）追蹤並分析領空中與日俱增的不明飛行物。

據《南華早報》（South China Morning Post）報導，對解放軍來說，它們是「不明空情」，也就是美軍所謂的「不明空中現象」。不過，對大眾來說，它們就是UFO。

武漢市中國人民解放軍空軍預警學院研究員陳立說，近幾年來，境內各地軍方與民間消息人士廣泛通報，目睹不明飛行物的案例迅速增加，令人類分析師難以招架。陳立2019年在北京的資訊科技資深科學家會議中報告，近年來頻繁出現不明空中狀況，已對中方防空安全構成嚴重挑戰。

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報告中說，解放軍專案小組愈來愈倚重AI技術，來分析不明飛行物。從中方期刊最近在去年8月的幾篇報導看來，說法大同小異。

陳立說，利用AI的好處在於，它能跳脫框框思考。檢視在不同時間，不同地點出現，分散各處的資訊，找出人眼看不出的關聯，以幫忙判斷哪些是由敵國，哪些是由業餘航空迷，還有哪些是由「其他原因」所造成。

而最令人關注的，就是這些幽浮是不是外星太空船。美軍最近證實，部分由海軍飛行員拍攝的不明飛行物影片是真的。而這些物體移動的方式，目前仍無法以現有的技術，或是物理定律來解釋。五角大廈在美國國會要求下，本月稍後可望公布部分報告，而這可能是世上首次有軍方公開討論相關話題。

對任何國防部隊來說，UFO都是敏感的議題，因為這不僅可能和外星生物有關，也可能是其他國家入侵。而中方唯一正式承認UFO的一次，是在1998年10月19日時。據《河北日報》報導，當時在河北省滄州出現了不明飛行物。這低空飛行的物體突然出現在空軍基地上空，於是解放軍出動了兩架軍機攔截。

而利用AI判斷的好處，在於能迅速判斷「不明空情」是不是人為。例如，大氣中的電可以產生電離粒子，在雷達或其他電子感測器上產生無法解釋的圖像。而靠人來辨識通常很花時間，但AI卻能藉由交叉檢視如氣象衛星等數據，迅速辨識出多數大自然所造成的現象。

(中時新聞網)