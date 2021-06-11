「機動部隊保護」 （Mobile Force Protection，MFP）系統

如今全世界許多國家都已將無人機用於軍事，而美國國防高等研究計劃署（DARPA）為了保護部隊安全，已發展出新型反無人機系統。

據《大眾機械》（Popular Mechanics）網報導，這名為「機動部隊保護」 （Mobile Force Protection，MFP）的系統能發射無人機，以攔截其他小型無人機系統（sUAS），接著噴出神秘的粉紅色物質，迫使敵機墜毀。

「機動部隊保護」專案從2017年展開，在於開發能擊敗自動導引式小型無人機系統的整合系統。而國防高等研究計劃署想要的，是能在1公里外偵察到小型無人機，並用低廉的代價，在將民間財物與人員損傷降到最低的狀況下，加以消滅的系統。

此外，「機動部隊保護」系統還要夠小，能部署在悍馬車，或是美國海岸防衛隊25英尺（7.6公尺）長的巡邏艇上。而新系統看來有達標，由悍馬車改裝的「機動部隊保護」車利用X波段雷達，能自動偵測並追蹤敵方無人機。接著它可發射反無人機攔截器。而畫面中所用的，是看似《星際大戰》（Star Wars）中IG-88B 刺客機器人的無人機。

「機動部隊保護」 （Mobile Force Protection，MFP）的系統

這反制無人機追上敵方後，就射出國防高等研究計劃署所謂的強韌絲狀體。而這粉紅色絲狀物纏住敵方無人機旋翼後，就會讓對方失去推進力，接著墜毀地面。目前還不清楚，這強韌的絲狀物究竟是甚麼，但看來很像軍事級噴彩摩絲（Silly String）。據國防高等研究計劃署說，「機動部隊保護」同時用了影片中的直升機式無人機，還有固定翼式無人機。而這兩款攔截無人機展示了好幾種方式，以擊落敵方無人機。該署說，負責整合系統的，主要是國防承包商達尼提斯（Dynetics）。