台中榮總獲贈拍痰機及專屬拍痰背心，院方醫護人員現場簡單操作示範。（台中榮總提供／張妍溱台中傳真）

新冠疫情在台灣仍持續延燒，有民間企業17日主動捐贈台中榮總，5台拍痰機及專屬拍痰背心，每部造價逾45萬元，讓醫護人員照護新冠肺炎重症患者，以透過拍痰機（VEST）物理振盪的原理，讓病患深層的痰液及氣道分泌物，有效率移出清除，甩脫病毒的黏附，拍出一線生機。

台中榮總指出，收治新冠肺炎重症病患裡，有幾位是慢性阻塞性肺病（肺阻塞）患者，平常就有咳、痰、喘等症狀，加上新冠肺炎的病情，使得痰量及黏稠度增加，造成照護上的挑戰。感謝安成餐飲集團捐給院方拍痰機及專屬拍痰背心，讓醫護人員有更多、更好的「武器」來照護新冠肺炎重症者，讓他們病情獲改善。

台中榮總呼吸治療科主任醫師詹明澄說，新冠肺炎重症病患一旦呼吸器脫離過程較具風險，尤其長輩或肺阻塞患者；因痰液多且累積，可能造成次發性細菌感染；相較以往採人工方式排痰，拍痰機的物理振盪原理，輔助患者排痰，將減少醫護人力負擔且更有效率。

中榮表示，執行「北病南送」的醫療任務，陸續承接新冠肺炎及呼吸衰竭的重症個案，發現患者痰液量多且黏綢，易造成氣管內管的阻塞，影響呼吸，除採抗病毒、抗發炎、化痰等相關藥物外，另拍痰機合併拍痰背心的使用，有效清除痰液。

另台中市多位工商企業主拋磚引玉，現場捐贈本院2500個N95口罩，中榮副院長傅雲慶說，現今台灣正處在全民抗疫時期，院方醫護人員感受社會溫暖，將運用這些物資，為民眾守護醫療的第1道防線。