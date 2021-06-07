新冠肺炎疫情仍嚴峻，但高雄傳來好消息，睽違14天，嘉玲終於又回到高雄，高雄市長陳其邁感謝市民的配合及醫護的努力，他也強調，雖然7日0確診，但面對疫情仍然不能掉以輕心，必須戰戰兢兢如實做好防疫工作，他也相信最終一定可以戰勝疫情。

陳其邁表示，高雄7日0本土確診個案，距離上次0確診是14天以前，而這段期間高雄大多都是出現零星個案，他特別感謝市民以及所有醫護同仁的努力，但還是要提醒民眾，面對新冠肺炎疫情，大家沒有樂觀的本錢，必須戰戰兢兢、小心翼翼把每個防疫工作落實。

(中時 )