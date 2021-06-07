今年伊甸與法國童話《小王子》合作，將小王子融合在端午節外盒腰封設計中，象徵守護身心障礙朋友獨立自主的夢想，讓伊甸的公益禮盒更有意義。（伊甸基金會提供／盧金足台中傳真）

新冠肺炎疫情衝擊各行各業生計，社福團體捐款也提早進入寒冬，既定的活動紛紛取消，連帶影響到企業與民眾購買意願，伊甸烘焙庇護工場端午禮盒捐訂單目前僅有3成；南台中家扶中心每學期要籌募300萬獎助學金，加上受助戶申請急難救助戶激增，經費出現大缺口。

疫情持續嚴峻，南台中家扶中心統計至5月底，1000多戶的扶助家庭中，因警戒提升到三級，停課不停學，調查100戶學童家中無網路或沒電腦設備，必須盯著手機螢幕線上學習。

此外，南台中家扶中心目前已有200戶家庭有急難金需求，將發出100萬元急難金，經社工訪視評估每戶最高2萬元，疫情不知何時結束，今年預計要200萬經費需求。

南台中家扶中心指出，扶助家庭的職業以房務整理、清潔員、居服員、餐飲業、臨時工等為多，易受疫情影響停業、失業，導致收入減少，或被資遣、被迫放無薪假，或因自主健康管理、防疫照顧假等無支薪，皆影響家庭經濟來源，民生物資採買更受限。

伊甸庇護事業處處長陳智宏指出，疫情影響下，因應不群聚，很多活動紛紛取消，連帶影響到企業與民眾的購買意願，庇護工場的訂單現在僅有3成，呼籲社會大眾透過轉捐贈弱勢，幫助庇護工場穩定營運。

(中時 )