全訊科技（5222）在2020年9月自行撤回股票上櫃申請後，2021年目標朝掛牌上市之路邁進。繼6月3日公告順利取得會計師內部控制專案審查報告後，7日正式送件申請股票上市，為2021年第五家國內公司（不含國內創新板1家）申請股票上市。

全訊為砷化鎵微波積體電路（GaAs MMIC）及功率放大器（PA）模組製造商，為目前全國唯一在高頻微波（0-40GHZ）領域，能從晶圓設計、製造、封測到PA模組組裝一條龍的整合元件公司（IDM）。主要產品包括固態功率放大器及模組，以及微波次系統產品。

全訊2020年稅前純益1.97億元，每股稅後盈餘（EPS）為4.42元；在日前辦理增資後，公司實收資本額為6.03億元，達到申請上市門檻。

在國防標案訂單穩定挹注下，全訊5月營收達8,247.4萬元，年增53.64％，今年前五月營收達3.88億元，年增48.84％。

全訊指出，國防軍用訂單如標案既定時程穩定挹注，累計營收維持雙位數成長動能。公司擁有一座四吋砷化鎵（GaAs）晶圓廠，2022年第一季南科三廠亦即將落成啟用，並開始投產貢獻營收，有助營運規模再升級。

除了國防軍用外，全訊也持續拓展商業應用領域，主要研發並生產5G通訊小型基地台使用之毫米波（mmWave）功率放大器，並針對國內廠商持續送樣測試，同時亦積極拓展海外市場，擴大應用領域。

(工商 )