商總主席賴正鎰今日呼籲政府延緩房地合一2.0上路，財政部賦稅署表示，由於房地合一2.0已經修法、且三讀，財政部無法以行政命令使其延緩上路，須經修法。

房地合一2.0預計7月1日將上路，只要是2016年後取得的房子，如果短期內就出售，所得稅將會被課重稅，以房地合一2.0的規範，2年內會被課45％、2~5年會被課35％，並且還將營利事業、預售屋納入規範。

賴正鎰表示，5月以來這一波疫情嚴峻來得又快又急，政府今天又宣布三級警戒再延至6月28日，賞屋客人全部消失。他呼籲，7月即將實施的房地合一2.0與實價登錄2.0新制應延後一年實施。

財政部表示，由於房地合一2.0是經立法院修法三讀、總統公布，所以財政部很難透過行政命令來延緩實施，如果真的要延後實施，必須經過修法的過程，這也意即趕在7月之前完成修法、延緩房地合一2.0實施相當困難。

(中時 )