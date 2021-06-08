世界衛生組織（WHO ）今天呼籲2019冠狀病毒疾病（COVID－19）疫苗製造商，若不拒絕為疫苗全球取得機制（COVAX）繼續提供疫苗，就應將半數產品投向這個機制。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus ）表示，疫苗製造商應將注意力轉向疫苗取得機制，這個機制要為比較貧窮的國家供應捐款購買的疫苗，十分吃力。

譚德塞對於若干窮國無法為醫護人員、長者和最易染病的國民施打疫苗，表示沮喪；並說，某些已取得較多疫苗的富國卻已準備為兒童接種。

他號召全球發起大舉接種行動，使所有國家在9月底前都能為至少10%國民完成接種，並在年底前達成至少30%接種率。

為達成這個目標，9月底之前就必需再取得2億5000 萬劑疫苗，僅在6月和7月就需要1億劑。

疫苗全球取得機制成立的宗旨是要確保公平分配疫苗，特別是分配給低所得國家，至今已對全球129個國家和地區運交8000萬劑以上疫苗。

但世衛指出，這個數量距離目標還短少了大約2億劑疫苗。（譯者：張佑之）1100608

(中央社)