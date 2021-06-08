新園義務團隊在疫情當前自發性為屏東土地消毒，單純靠著團隊每人微薄之力，凝聚成一股大愛，出錢又出力，已經走過屏東縣新園、南州、潮州、東港及萬丹等5個鄉鎮，而團隊成員也隨著他們的足跡擴大，熱情跟著升溫，由不到10人逐漸擴增到30人以上響應，一股在地的抗疫力量正在壯大與茁壯。

發起人之一、從事服務業的陳春日指出，由於新園義務團隊成立得太突然，大家當時唯一擁有的「家私」，就是神將會的一輛貨車，卻沒有任何消毒設備，為了節省經費，只好向新園鄉瓦磘村村長李金祥商借噴灑器。李金祥得知這群八家將的起心動了想對社區服務的念頭後，大型水桶、管線、發電機、噴霧等器具，二話不說立即無償出借，讓消毒團隊大喊：「謝謝村長。」

之前用來繞境的前導車如今也成為宣導防疫的利器，消毒團的會播送由發起人王富玄自錄的幽默勸世文。（圖／宋岱融攝）

「因為不想讓愛心變調，我們完全不接受任何單位的資助，所有花費都是團員自掏腰包，目前買了有10多桶的消毒水，花了約5千元，反正就是有錢出錢、有力出力，大家都不會刻意去想到誰出了多少錢。」陳春日強調，最主要還是希望能產生影響力，讓大眾一起動起來抗疫。

另一位發起人謝坤仲說，「因為疫情，所有的廟會活動都取消了，擔心陣頭練習會吸引民眾圍觀，也取消了練習；那時候每到傍晚的練習時間，總是無所事事，所以萌生乾脆利用這段時間，幫忙消毒環境的念頭，大家一起抗疫。」

熱血消毒團自發性協助鄉里消毒環境，他們相關設備是向瓦磘村村長李金祥借的，消毒藥水則是自掏腰包買的。（圖／宋岱融攝）

過程中，其實也未必都順利。陳春日回憶，他第一次出任務時，由於不了解噴灑器而操作不當，導致消毒水噴入眼睛，紅腫了2天才好。他還提到，好幾次義務為環境消毒時，都被居民「當成應該」，甚至有人要求他們消毒私人住家周圍，「真的什麼人都有，雖然有點無奈，但絕不會動搖我們的服務決心。」

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(中時新聞網)