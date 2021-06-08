台南一名柯姓男子，因遭到羅姓男子帶人砸毀他工作處，還設局毆打他並砸毀友人自小客車，一怒之下帶槍前往羅男住處，朝大門及車庫鐵捲門當街連轟13槍，柯男開槍後，立刻攜帶犯案手槍及子彈5顆前往新營分局柳營分駐所自首。台南地院審理後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毀損罪，判5年2月，併科罰金8萬元，仍可上訴。

根據判決書記載，柯姓男子於民國108年4、5月間之某日，在其位於台南住處外，收受一名鄭姓男子寄託，代為保管具殺傷力之制式手槍1支及制式子彈19顆，藏放在住家內。

但去年柯姓男子因不滿羅姓男子曾帶人至其工作處砸店、還設局誘其外出毆打並砸損其向友人借用之自小客車，一怒之下在109年7月6日，騎機車攜帶手槍到羅男住處外，先對空擊發1槍後，再朝大門及車庫鐵捲門共射擊13槍。

造成大門、車庫鐵捲門各有7處、6處貫穿彈孔，連羅男停放在車庫內之自小客車之引擎蓋、擋風玻璃、右前後座椅、前保險桿、右大燈、右前葉子板都遭子彈貫穿、擊破或凹陷，彈痕累累。

柯男開槍後，立刻又騎車攜帶該手槍及剩餘之子彈5顆，前往新營分局柳營分駐所自首，還當場交出槍彈，遭警方移送法辦。

台南地方法院審理後，審酌制式槍枝、制式子彈均屬高度危險之物品，非經主管機關許可不得擅自寄藏、持有，以維社會大眾安全，柯男卻未經許可，寄藏本案槍、彈，不僅已對於社會治安構成潛在危害，在寄藏期間更因持槍、彈朝民宅射擊，以此方式達其恐嚇他人之目的，但柯男犯後已自白犯罪，兼衡其寄藏槍、彈之數量、依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毀損罪，判5年2月，併科罰金8萬元，仍可上訴。

(中時新聞網)