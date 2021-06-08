台灣新冠肺炎疫情持續延燒，今日行政院長蘇貞昌以及各部會赴立院備詢，其中立委高虹安提到針對國外疫苗進口相關的問題，希望可以得到一個確切的時間，給民眾做交代，但蘇貞昌針對這個問題卻不斷迴避，這讓高虹安相當不滿，直言「成功的人找困難，失敗的人找理由」，希望行政院未來可以好好努力。

今日立院召開院會，蘇貞昌以及行政院各部會與會接受質詢，會中被問到疫苗相關的問題，為何在2月時蘇貞昌就宣布有數千萬劑疫苗已簽約購買，至今卻只有幾十萬劑抵台？甚至需要靠美國以及日本贈送的疫苗做應急？對此，蘇貞昌表示目前國外各廠商疫苗都出現供貨問題，而台灣進口的困難度「更勝其他國家」。

問疫苗何時來？蘇貞昌跳針「有困難」，高虹安：失敗的人找藉口。(圖/翻攝自國會直播)

但對於這個答案，高虹安明顯非常不滿意，直言這些不過都是蔡政府搪塞民眾的理由，直言「成功的人找困難，失敗的人找理由」，新加坡、韓國等國都有簽約購買疫苗，但他們的到貨率都沒有像台灣一樣這麼慘淡，要求行政院就該問題不應該不停找理由，應該更積極要求廠商儘速到貨。

(中時新聞網)