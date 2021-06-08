周二包括比特幣在內等加密貨幣價格急跌，比特幣並創下逾一周來新低。投資人觀望美國貨幣政策是否轉向，並對中國政府持續收緊對加密貨幣的監管感到不安，此外，美國政府凍結輸油管公司Colonial Pipeline交付的大部分比特幣贖金，亦令加密貨幣市場陷入動盪。

根據Coindesk報價，目前比特幣大跌10.22%（24小時內的價格變動），報32781.88美元。

其他加密貨幣亦同步下挫，以太幣目前跌10.12%，報2485.13美元。瑞波幣跌12.33%，報0.845959美元。狗狗幣一度跌逾15%。

交易人士表示，中國政府持續收緊對加密貨幣挖礦和交易的監管是比特幣重挫的原因。中國一些加密貨幣界主要意見領袖的微博帳戶已經遭到封鎖。

投資人亦關注聯準會是否將提前縮減量化寬鬆（QE）政策，但包括避險基金Skybridge Capital在內等主要投資人認為，美國貨幣政策的逐步退場不太可能影響加密貨幣和黃金，因為這類資產相當具有韌性。

加密貨幣投資公司Kenetic Capital表示，雖然長期基本面保持不變，但短線上，美國的貨幣和總經政策正在引發一些不安情緒。

美國司法部周一宣布政府已經追回美國最大輸油管公司Colonial Pipeline交付給駭客的大部分比特幣贖金，並予以凍結。此前Colonial Pipeline向發動勒索軟體網路攻擊的駭客交付時價為440萬美元的75枚比特幣贖金。近日來美國政府成功從駭客的電子錢包追回64枚比特幣，但受到比特幣價格下跌影響，其現值僅剩下230萬美元。

前一日美國商務部長雷蒙多（Gina Raimond）接受媒體訪問時表示，為了防止國家持續遭到勒索軟體等網路攻擊，美國政府正在考慮「所有選項」，包括採取軍事行動在內。她表示，美方在考慮可能的影響、後果和報復時，不會排除任何選項。

(時報資訊)