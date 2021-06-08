聯結車爆胎翻覆 中山高南下新竹路段全線封閉 13:142021/06/08 中時 邱立雅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一輛運載泡麵的聯結車在中山高南下頭份路段翻覆，造成路線受阻。（新竹市消防局提供／邱立雅竹市傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一輛聯結車行經中山高南下頭份路段，不明原因翻覆造成道路封閉。（新竹市消防局提供／邱立雅竹市傳真） 中山高南下新竹頭份路段因事故阻路，目前封閉中。（擷自1968APP／邱立雅竹市傳真） 中山高南下新竹頭份路段因事故阻路，目前封閉中。（擷自1968APP／邱立雅竹市傳真） 中山高南下新竹到頭份路段108.9KM處，中午12時發生一輛聯結車爆胎翻覆，車輛橫跨內車道至路肩，目前全線封。新竹市消防局接獲苗栗縣消防局轉報，派出2車8人前往處理，無人受困，事故原因仍待警方釐清。 該輛聯結車疑似右後輪爆胎翻覆，車體橫跨內車道直路肩，所幸駕駛第一時間逃出，無人受困受傷。因車體龐大，造成新竹市苗栗頭份路段全線封閉。警消人員獲報後到場救援，目前正排除現場狀況中，出動6輛吊車作業。提醒用路人繞道或減速。 辦案回程火燒車 小隊長成焦屍 國道3古坑段憾事 汽車疑自撞護欄起火 駕駛成焦屍 (中時 ) #翻覆 #聯結車 #爆胎 #全線封閉 #路肩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國3雲林段火燒車 嘉市警局小隊長逃生不及成焦屍 17:252021/06/07 社會 中寮鐵路全線167座隧道貫通 年底開通運營 11:112021/06/06 兩岸 高雄預拌水泥車失控翻覆駕駛無生命跡象 水泥倒滿車道 11:332021/06/07 社會 山區土石流警戒 陳其邁要求1小時內撤離山區保全戶 12:432021/06/06 生活 日月潭假日車位全滿驚見露營車 居民看傻：不是三級警戒？ 20:262021/06/06 生活 嘉市少年隊小隊長駕偵防車外出洽公 離奇燒死車內 16:452021/06/07 社會 大雨灌高雄地下道 3車誤闖險滅頂 駕駛驚險逃生畫面曝光 12:002021/06/06 生活 高雄鳳山大雨狂炸！馬路慘變小河 淹到只剩快車道 10:252021/06/06 生活 太平山國家森林遊樂區即時影像上線 11:212021/06/08 生活 救命錢塞車！勞保局網站癱瘓 領紓困首日要等24小時 07:302021/06/07 生活 紀念高球賽-坎特利延長賽擊敗森川奪冠 潘政琮爆桿並列57 11:592021/06/07 體育 社會熱門新聞 北投無匡列小黃運將水流屍 死後新冠確診嚇壞警 - 社會 戴口罩睡覺一家6口仍染疫 霧峰快炒店老闆嘆：誰願意 - 社會 桃園中壢女陪侍小吃店偷營業 不把防疫放眼裡遭開罰 - 社會 資深媒體人輕生後確診新冠 接觸4員警採檢結果出爐 - 社會 他問20年志願役月領4.3萬退休俸簽嗎？過來人勸退爆「划不來」黑幕 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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