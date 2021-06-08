一輛聯結車行經中山高南下頭份路段，不明原因翻覆造成道路封閉。（新竹市消防局提供／邱立雅竹市傳真）

中山高南下新竹頭份路段因事故阻路，目前封閉中。（擷自1968APP／邱立雅竹市傳真）

中山高南下新竹頭份路段因事故阻路，目前封閉中。（擷自1968APP／邱立雅竹市傳真）

中山高南下新竹到頭份路段108.9KM處，中午12時發生一輛聯結車爆胎翻覆，車輛橫跨內車道至路肩，目前全線封。新竹市消防局接獲苗栗縣消防局轉報，派出2車8人前往處理，無人受困，事故原因仍待警方釐清。

該輛聯結車疑似右後輪爆胎翻覆，車體橫跨內車道直路肩，所幸駕駛第一時間逃出，無人受困受傷。因車體龐大，造成新竹市苗栗頭份路段全線封閉。警消人員獲報後到場救援，目前正排除現場狀況中，出動6輛吊車作業。提醒用路人繞道或減速。

(中時 )