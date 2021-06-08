縣府呼籲端午節連假不要移動，但若真要搭車到花蓮，就在車站快篩。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

端午連假將至，花蓮縣長徐榛蔚說，根據台鐵統計，端午連假預估仍有2000千人搭火車到花蓮，憂心出現破口，今天趕緊呼籲快去退票，同時宣布將在花蓮、玉里了車站增設快篩站，入境花蓮就接受快篩。

花蓮連續第4天零確診，不過全國本土疫情無舒緩跡象，端午連假將至，若再有返鄉潮，恐再造成一波疫情高峰，徐榛蔚表示，花蓮新冠疫情感染源都是來自境外，其中有1人因染疫拜訪親戚、群聚，導致整個家族15人感染。徐呼籲，今年為了自己也為了家人，沒有必要的話盡量留在自己原本的縣市的住所，減少移動。

根據台鐵提供，徐榛蔚說，端午連假加上返鄉前一天熱門時段共4天，搭火車抵達花蓮仍有約2000人，其中11、12日熱門時段約有1000多人，憂心返鄉人多出現破口。所以縣府將在花蓮車站、玉里車站增設快篩站，下車旅客都須接受快篩檢驗，至於開車民眾，可以預約快篩，到花蓮即前往花蓮衛生前廣場快篩。

昨天徐榛蔚由衛生局副局長鍾美珠、台鐵花蓮運務段長吳金添、台鐵花蓮站長林德香等人陪同，到台鐵花蓮站勘察快篩站預定設立位置，建議於6月10至14日採單一出口出站，動線安排旅客下火車，自前站出口前實施快篩檢測，接受快篩者請耐心稍候等待結果。

(中時 )