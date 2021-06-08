全國染疫人數突破萬人，蔡總統幾度透過視訊公開喊話，要民眾不要群聚和隨便移動，遭到網友砲轟。東華大學教授施正鋒直言，蔡英文的談話內容有種何不食肉糜的感覺，並指現在的防疫三級警戒，其實只是半吊子。同時，也有民眾對蔡英文所言感到十分不滿。

《中天新聞》8日報導，施正鋒表示，蔡英文這種講法，有點何不食肉糜那種感覺，他更指出，現在的情況有如已經進入第三次世界大戰，然後他躲在防空洞裏面。施正鋒還認為，「三級這樣子的防衛，其實我必須講，還是半吊子好嘛」。

有一位民眾接受《中天新聞》採訪時則表示，「她(蔡英文)完全都沒有負責任，你今天減班了，可是很多人還是一樣下去，沒有用啊，如果今天要這樣子，不如封城就好，病毒也不會擴散」，同時，這位民眾也說，「因為疫苗沒有來，應該先封城，現在這個病毒早就已經擴散出去，現在疫苗過來也不夠，疫苗本來就是政府要去跟人家接洽的，一年多怎麼沒辦法準備？各國的疫苗可以收集多少個就進來嘛，應該要每個人都去打」。

另一名受訪民眾則指出，「從去元旦有這個肺炎開始，就說我們有疫苗，我們自己會做疫苗，都騙人的，不要老是講假話，天天開那個電視會有屁用」。

此外，蔡英文總統今天再度呼籲民眾放棄回家的機會，用視訊向家人報平安。對於將車票退掉的人，她說「真的謝謝大家，也向大家說聲不好意思」。今年端午，為了減少接觸的風險，在線上團聚，就是我們為彼此努力最大的心意。

總統喊話「不要移動」! 民眾痛罵:廢話連篇.疫苗呢?

(中時新聞網)