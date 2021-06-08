卡拉松尼在反對復旦建分校抗議活動上發表演說

近日因而反對匈牙利政府建復旦大學分校而受國際矚目的布達佩斯市長卡拉松尼（Gergely Karácsony）強調，他不是對抗中國，也沒有針對匈牙利的華人，而是抗議匈牙利政府的做法沒有為人民利益著想。

據《德國之聲》報導，中國大陸復旦大學在匈牙利的建立分校的計畫最近成了熱門議題，帶頭反對的布達佩市長卡拉松尼在記者會上重申，抗議復旦分校計畫「並不是針對中國，也不是針對中國人，更不是針對在匈牙利的華人，而是抗議匈牙利政府」。他認為，匈牙利政府沒有為人民利益著想，該計畫並未讓匈牙利的學生受惠，他並強調會在建校計畫通過前持續抗爭。

布達佩斯市長卡拉松尼今年45歲，是匈牙利在野黨新興的重要政治人物。今年的國民議會選舉上，他獲得其他在野黨的支持，將挑戰總理奧爾班的執政地位。圖為他在抗議抗議復旦建分校活動中與民眾合影。（圖／路透）

在記者會上，有媒體問及布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib）和臺北成為姐妹城市，與他抗議復旦分校一事能否比較時，卡拉松尼答道，他非常尊重布拉格市長，但是他的目的不是要減少布達佩斯與海外的合作，反而希望能加強現有網路，擴展與海外合作。至於與臺北的關係，卡拉松尼表示，要感謝臺北在新冠疫情期間的幫助。

在匈牙利與中國關係的議題上，卡拉松尼稱，他的立場與歐盟一致，「個人認為這在政治和道德上都是正確的」。他以香港為例，認為中國應該尊重國際法，並對匈牙利政府阻擋歐盟因香港議題譴責中國的議案表示遺憾。

匈牙利5月5日在3周內第2度阻擋歐盟通過對中國的制裁決議，該議案是為譴責北京對香港選舉法的改革。早在4月中旬，匈牙利便曾在對華制裁的表決上投下反對票。

卡拉松尼今年45歲，隸屬自由派對話黨（Párbeszéd），是近年新興的在野黨重要政治人物， 2019年當選布達佩斯市長。他是反對現任總理奧爾班（Viktor Orban）的領頭人物，近期亦表示有意在2022的議會選舉中挑戰奧爾班。

匈牙利民調顯示，有超過6成的民眾反對復旦大學分校計畫，卡拉松尼在抗議復旦分校計畫中扮演關鍵角色，將預訂建分校土地周圍街道以「達賴喇嘛」、「自由香港、「維吾爾烈士」及「謝仕光主教」來命名，使復旦建校計畫從國內議題升級為國際矚目事件。大陸官媒《環球時報》引述專家說法稱，卡拉松尼是試圖通過「暗示中國威脅」來增加他的政治影響力。

匈牙利內閣幕僚長古利亞斯（Gergely Gulyas）表示，復旦大學在匈牙利建立分校的計畫尚未成型，目前規劃最早於 2023年開始，屆時可能通過公投來決定其前途。

匈牙利總理奧爾班過去10年間不斷深化與中國的戰略夥伴關係，雙方關係極為密切，使得匈牙利成為中共通往歐洲的重要門戶。在新冠疫情期間，匈牙利也是第一個引進中國國藥集團（Sinopharm）疫苗的歐盟國家。

(中時新聞網)