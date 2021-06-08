加拿大警方今天表示，安大略省（Ontario）一名男子被控駕駛他的皮卡車輾死穆斯林一家四口，這名男子是因仇恨動機鎖定他們發動攻擊。

安大略省倫敦市（London）警方引述目擊者指出，倫敦市20歲男子維爾特曼（Nathaniel Veltman）昨天駕駛他的車衝上人行道，撞擊穆斯林一家五口，然後高速駕車離去。這家人年齡從9至74歲不等。

維爾特曼事後遭到逮捕，被控四項一級謀殺罪名，及一項謀殺未遂罪名。他在今天還押拘留所後，預定10 日再次出庭。

當局未公布受害者姓名，但根據倫敦市長霍德（Ed Holder），他們包括一名74歲女性、一名46歲男性、一名44歲女性及一名15歲女孩，共是一家三代。一名9歲男童在遭遇攻擊後就醫。

倫敦市警局偵緝警司威特（Paul Waight）告訴記者：「有證據顯示，這是有計畫的預謀行動，動機是仇恨。」

威特指出：「我們相信，受害者是因為他們的伊斯蘭教信仰而遭到鎖定。」

(中央社)