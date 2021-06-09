中研院院士陳培哲。（本報資料照片）

對於台灣新冠肺炎疫情確診數破萬，致死率高於全球平均數，並且已造成308人不幸過世，資深媒體人黃光芹痛批，政府應該說真話，不應該打擊說真話的科學家，更激動痛罵名嘴側翼，「是你懂還是陳培哲懂？」

黃光芹8日在政論節目《新聞面對面》指出，現在疫情第一個決戰點就是端午節，原先台鐵訂票是13萬6千人，退票後仍有3萬多人會移動，希望最好不要移動。第二個決戰點，就是經濟狀況快要撐不下去。

黃光芹質疑，國產疫苗到底有多少？這很重要，因為現在等於孤注一擲，陳時中8日表示估計有100多萬劑，這跟預期差很多，國產疫苗到底到位沒？不管有沒有進入第三期，目前估計就只有100萬劑，這樣還是不夠！現在台灣還缺少2千多萬劑。而不管是台灣採購或是捐贈，就是不夠，而現在還在6月中，等到8月底，等兩個多月後，能不能有足夠的量？

黃光芹認為，立足點應該關心全民，執政黨到底做甚麼？要是沒有日本捐的124萬劑，台灣只有87萬劑，台灣疫苗政策是大失敗，執政黨遠期支票很多跳票，因為算到8月底國產疫苗也只有100萬劑。

黃光芹質疑，台灣如果不相信國家級院士，要相信誰？蘇益仁也做過疾管署署長，他也說這是連環錯，最好完成整個程序才作為戰略物資。她直言，現在不缺政治打手、不缺政治護航，如果連院士都擋不住政治力，那媒體人能怎樣？就等吧！跟著等到8月底？

黃光芹認為，政府要跟我們說實話，不要這時候急就章，跳過很多科學程序，連陳培哲都被出征。她痛批名嘴側翼，「是你懂還是陳培哲懂？名嘴懂還是陳培哲懂？」用這種手法對付陳培哲，這樣對嗎？現在誰在講科學話？還是在做啦啦隊？還是用政治網攻的方法處理問題？政府應該說真話，不應該打擊說真話的科學家。

(中時新聞網)