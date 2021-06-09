新冠疫情嚴峻，不少醫院及醫護人員照顧病患忙到快瘋掉，紛紛在網路上發出求救信號。然而，新北市雙和醫院與台北聯合醫院仁愛院區竟接連發生暴力事件，令人不捨之餘，也感佩醫護的付出與犧牲。希望大家莫忘將心比心，且急躁無助於解決問題。

這波社區感染大爆發，是大多數民眾始料未及的，國際主流媒體用「神話破滅」形容台灣當前的疫情考驗，還研判是原本嚴密的邊境管理措施，讓民眾日久產生「安全錯覺」，類似「外緊內鬆」的心態，對防疫失去戒心，連中央流行疫情指揮中心也大意地做出錯誤決策。

英國廣播公司ＢＢＣ認為，台灣航空公司機組員檢疫措施，從最早居家檢疫十四天，逐步放寬為「３＋11」（居家檢疫三天、自主健康管理十一天），開啟了防疫破口，再加上防疫旅館標準作業流程疏失，最終造成華航、諾富特飯店群聚事件，進而引爆雙北社區感染。

犯錯不可恥，未記取教訓重蹈覆轍才要命。之前台股屢創新高，我不斷強調「居安思危」，呼籲重視股市漲過頭泡沫化的風險，也是基於此，因為我自己曾親歷經濟危機，看過太多投資人盲目追求利益嘗到苦果。

回到國人近來最關切的疫苗問題，早在三十年前我就倡議，台灣經濟從石化發展到電子產業，下一步應發展生技產業，這想法迄今未變。電子產業雖被譽為「護國神山」，重要性不言可喻，但隨著國際競爭者快速增加、自動化普及，附加價值恐逐漸下降，代工毛利率更被壓得很低；反觀生技產業附加價值被看好，從這次全球爆發新冠肺炎後，各國際藥廠、生技公司競相投入人力和物力研發疫苗，可見一斑。

只是，生技產業前期投資很燒錢，台灣更有個奇特的現象，不時傳出生技產業被有心人當成炒股工具。我向來不對個股表現作評論，但近來《財訊》社長謝金河公開指出：「過去這十年來，我對生技股資訊不對稱的胡亂炒作，一直都深痛惡絕，從基亞到浩鼎，到去年的天國一輝，我都很不以為然。」這段話確實點出台灣發展生技產業的重大障礙。

刻意炒作股票行情，就像台灣的政治惡鬥般，被民眾所痛恨。其實，多數民眾沒有特定政治傾向，要政府幫忙的也不多，既然專家學者都認為疫苗才是唯一解方，在國產疫苗尚未上市前，包括佛光山和鴻海等民間團體都慨然捐贈疫苗，政府就應盡力協助讓美事成真。

發展生技與進口疫苗並不衝突，尤其人命關天，民眾健康永遠是政府最優先的考量，期盼政治人物秉持「無緣大慈、同體大悲」的同理心，感受染疫者痛苦及家屬的哀傷，莫忘從政初心，更要記得亂世正是修行好時機。

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(中時新聞網)