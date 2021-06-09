新北市長侯友宜今視察鴻海精密股份有限公司快篩情況，他表示，新北有1073家百人以上企業，其中有25％企業、將近8.3萬人座落在熱區。（新北市政府提供）

本土疫情嚴峻，企業群聚感染頻傳，新北市長侯友宜今視察鴻海精密股份有限公司快篩情況，他表示，新北有1073家百人以上企業，其中有25％企業、將近8.3萬人座落在熱區中，因此呼籲企業趕快實施快篩，自費購買篩劑，市府將安排採檢醫院、確診隔離的防疫旅館，盼企業與市府合作，將防疫擺優先。

侯友宜表示，鴻海企業是新北市重要的科技產業，也是新北市第一家快篩送件報備核准的企業，市府宣布安心企業快篩計畫後，鴻海便立刻自購快篩和PCR檢測劑，成立篩檢站篩檢，以前置作業、篩檢作業、PCR採檢作業及後送作業4階段方式執行，並做好一人一室的隔離室來安置確診者，防疫做得相當到位，預計4周可篩檢近500位員工。

侯友宜指出，新北市確診者疑似染疫來源為職場者占16.83％，為防止企業疫情升溫，中央疫情指揮中心已公告開放企業抗原快篩執行原則與相關注意事項，新北市政昨日成立安心企業快篩計畫，提供試劑、採檢、隔離一條龍服務，1天內就接獲85通廠商諮詢，顯見企業對員工健康、工作場所衛生管理的重視，

經發局表示，市府除對100人以上1073家企業函送相關指引，也會提醒廠商注意防疫措施，主動輔導企業辦理快篩，阻斷傳播，針對員工數未達100人的企業也會受理服務；「安心企業快篩計畫」列有13家醫療院所及13家快篩試劑廠商資訊，若企業想要了解，可查閱新北市政府經發局／公告事項(https：／／www.economic.ntpc.gov.tw／News／Page／5549)，也可以撥打0229603456轉5381及5383專線諮詢。

(中時 )