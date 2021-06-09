北市「好心肝診所」遭爆8日連夜幫一般民眾施打AZ疫苗，現場民眾表示就連不是一到三類的公費對象也能施打，引發軒然大波，民進黨立院黨團9日上午開記者會要求北市府說清楚。北市副市長黃珊珊表示，有配發疫苗給診所稽查，若屬實將會重罰；衛生局長黃世傑卻說，沒聽過疫苗有配到診所。民進黨北市議員質疑「到底誰說謊？」

黃珊珊表示，從5月27日開始，的確有分發相關疫苗到合約診所去，那也是依照相關規定，希望他們可以施打在第一到三類相關防疫人員，對於連夜施打的新聞，現場正在稽查中，若施打對象不符合第一到三類，將會進行相關查處並重罰。

「台北市長柯文哲躲去哪？」民進黨北市議員吳沛憶表示，這批疫苗，衛生局到底有沒有按照規定造冊名單配發數量？若無造冊名單，衛生局究竟用什麼標準決定配發數量？衛生局至今卻都不願提供訊息，明明5月31日才把基層診所醫護列入接種對象，但5月27日就開始將疫苗就配發給診所，北市府打個疫苗卻搞成一團糟，別再模糊帶過、盡速說明！

「講一個謊要用10個謊來圓！」北市議員林穎孟質疑，北市府8日才跟她澄清，市府自己手上的疫苗全部已打完，剩下的全部都是醫院沒打，現在又發生診所連夜打疫苗一事，到底是誰在說謊？柯文哲應在今天下午記者會說清楚，不要又甩鍋就把麥克風交給黃世傑。

北市議員黃郁芬則說，北市府不應讓診所或有心人士，透過不正當方式拿疫苗做特權公關，市府現在閃躲推拖，以及衛生局慢半拍的反應，都已造成其他基層診所醫護與台北市民的不滿與擔憂，要求市府嚴查究責並開罰好心肝診所。北市議員苗博雅則說，市府所形塑的「想打疫苗打不到，有疫苗的還在挑」，已引起市民嚴重的相對剝奪感，請別再用「震怒」來敷衍。

北市府表示，6月2日疫苗專案計畫剛結束，仍有部分數字正在進行歸檔，下午3時30分的防疫因應記者會，將提供完整數據、詳細說明，包含好心肝診所施打疫苗狀況、北市疫苗施打報告、中央配發與北市的疫苗總量與庫存。

另外，「好心肝診所」的臉書粉專也被網友灌爆，底下紛紛留言詢問「請問你們有提供AZ疫苗注射的服務嗎？」、「請問是什麼樣的特權可以排在醫護前面施打？」、「還缺志工嗎？」

(中時 )