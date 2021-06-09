國人近年來很愛買高股息股票做為存股標的，事實上，不僅台灣，海外基金也有高股息股票，該如何挑選？除了股利率之外，專家建議，最好掌握每年股息穩定、長期穩健不會倒的公司等兩大選擇訣竅，做為存股標的！

國人鍾愛的存股標的是金融股，原因在於穩定配息、股利率佳，放眼海外，也有這樣的標的，以美股標普500指數來看，11大產業中，公用事業類股平均股利率約3-4%，比標普500指數不到2%的股利率還要高。

資料來源：(左)彭博資訊，2021年數據為預估值，2021/3/24更新。(右)Factset(2021/3/19)。

除了公用事業，基礎建設類股的股利率也不錯，以標普全球基礎建設股價指數及MSCI股價指數(美元計價)做比較，基礎建設股票的股利率約4%，比起全球股市股利率僅為1.96%，還要來得高。

資料來源: 彭博資訊，截至2021年3月底，取標普全球基礎建設股價指數、MSCI股價指數美元計價。

所以，公用事業及基礎建設的股利率高，富蘭克林副總經理羅尤美建議，若想要布局海外高股息股票的人，可考慮美國公用事業基金及全球基礎建設基金等兩類型基金，做為長期持有領股息三年以上的存股標的，當成長期存一籃子股票的概念。

羅尤美補充說明，美國公用事業基金主要以電力為主或水電瓦斯複合型公用事業，全球基礎建設基金則涵蓋水電網運題材，也就是水資源、綠色發電、5G網路建設、鐵路公路機場等運輸建設，受惠理由包括氣候變遷議題，各國提出具體達到零碳排放的時間表，所以零碳排放的水/電(包括 太陽能/風力)瓦斯，就需要升級舊管線與設備，來提升輸出的效能。此外，為了因應5G網路時代，也需要維護升級鐵公機的基礎建設，才能讓電動車、自駕車更安全，而疫苗普及、重啟經濟後，鐵公雞運輸量也會回升。

此兩種產業類型之所以適合做為存股標的，羅尤美分析，原因在於，一是海外存股要選長期經營不會倒的公司：最好選擇政府支持與專案補助的計畫，例如美國總統拜登提出的基礎建設計畫，可能四年到八年要陸續落實，相關基礎建設公司商機可期，也有助於營運穩健。二是存股要有穩定股息率：以公用事業來說，未來收益/現金流量的可預期性高，股利配發也會較具穩定性。美國已有超過七十年的公用事業基金，即可知道公用事業是美國人的存股標的。

此外，公用事業與亞洲指數相關係數只有0.34，羅尤美指出，如果國人買的都是台股、陸股，可以納入美國公用事業基金，可以分散投資風險、避免齊漲齊跌的現象，建議配置比重可為10-20%。

(中時新聞網)