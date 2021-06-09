台中市9日新增1例本土確診個案為龍井家族群聚成員79歲男性7日發病就突然轉為重症，另也新增1名死亡個案，不幸往生者為西屯區1名80歲老先生（案9997）感染源不明，台中市衛生局長曾梓展指出，這名死者原本病情穩定，9日凌晨突然發燒、血氧驟降，由於他有多重慢性病，家屬也簽署DNR放棄急救。

9日新增確診者為6月1日確診的龍井區家庭群聚案首例78歲女性（案8758）79歲的先生，早已匡列隔離，原採檢為陰性，但6月7日開始出現不適症狀，安排至醫院就醫陽性確診，且他住院後病情惡化為重症；因個案可傳染期間均居家隔離，故無新增匡列接觸者，也無公共場所足跡。

曾梓展也說，台中市目前累計本土確診個案166例，66例已出院，無症狀38例收治在居家檢疫替代所，輕症51例，重症9例，2例死亡。

死亡的個案為西屯區80歲的老先生，他先前症狀平和、但在9日凌晨突然發高燒、血氧急速下降，因有腎臟病、心臟病等多重慢性疾病，家屬簽署DNR放棄急救，因病惡化往生；台中市民政局在獲報後已啟動確診者殯葬流程，安排火化等事宜。

(中時 )