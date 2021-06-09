日本首相菅義偉今天在國會進行黨魁討論時表示，政府對於有意願施打2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗的人民，盼能在今年10、11月之間能完成施打作業。

菅義偉今天在國會上做出上述的發言。 有關今年夏天將舉行的東京奧運暨帕運，菅義偉說：「世界面對疫情難關時，應該團結共同克服，盼能由日本發出這樣的訊息。」

反對在疫情蔓延情況中舉行東奧的日本最大在野黨立憲民主黨黨魁枝野幸男批評說：「生命如果失去的話，就無法挽回。政治對於失去的性命無法負起責任，首相對此事的體認不夠充分。」

日本產經新聞報導，日本政府發言人、內閣官房長官加藤勝信今天在例行記者會上表示，截至7日，日本共施打了1834萬8184劑疫苗，7日施打的劑數比前一天增109萬3504劑。這是因為有些自治體(都道府縣市區町村)將施打的紀錄日後才做登記。 被媒體問及是否已達到首相菅義偉所立下的「一天施打100萬劑」目標，加藤坦言尚未達到，但每天施打的劑數確實在增加中。

日本從2月17日開始針對醫護人員優先施打，對象約480萬人。從4月12日開始針對65歲以上的長者施打，對象約3600萬人。6月21日起將開始針對企業或大學等進行「職域接種」，昨天起受理登記。

(中央社)