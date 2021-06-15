屏縣疫苗大規模注射情形。(屏縣府提供)

屏東縣15日啟動大規模疫苗施打，全縣48處注射站從海拔超過1000公尺的霧台鄉到國境最南端的恆春半島、離島琉球鄉，南北百里同步開打，第一階段施打對象多數為85歲以上長者，採取長者不動、醫護人員移動方式，過程快速，讓長者非常安心，首日預計可完成4053位長者疫苗注射。

屏東縣長潘孟安一早至全縣最大速打站屏東縣立體育館視察施打情形，施打對象主要是屏東市，預計15日至17日為3278位、85歲以上長輩接種。

長輩陸續由家人護送或搭乘免費小黃公車、復康巴士、長照專車抵達後，下車處就有社會處提供輪椅及接待服務，同時架設帳篷直通館前為長者遮陽擋雨，進到場館，核對身分後量體溫即可快速通關，由專人引導入座，每位長者可由一位家人陪同照顧，安定心緒。

潘孟安表示，此次施打過程，長輩都不需移動，從衛教、填寫資料、問診、施打、留觀，長輩都在同一個位置上完成，過程流暢，依各速打站規模大小不同，平均每站每小時預計接種50至220人。

潘孟安強調，只要是75歲以上的長者一定可以打得到，但為免長者擔心無法注射到疫苗，縣府由民政處先了解各年齡層長者人數後，快速決定依年齡級距來分批分流施打，並進一步造冊分村里、分時段，感謝鄉鎮市公所的協力，由村里長及村幹事通知長者依時段到場接種疫苗，避免發生久候、混亂的情形。

縣府表示，經村里幹事、村里長初步調查意後，預估3天內完成第一階段施打的滿85歲以上長者人數，15日4053人、16日3980人、17日3555，共計1萬1588人；接續進入第二階段，以84至80歲為級距，人數約19000人，預定18日至20日施打，請符合資格民眾等接獲通知單後再前往接種。