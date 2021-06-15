好消息！第二批疫苗17日配發 北市獲5萬4千劑 16:372021/06/15 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市副市長黃珊珊說，已收到中央通知6月17日將獲得5萬4千劑疫苗，並在今天7點前回覆中央分配地點。（北市府提供／游念育台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本捐贈124萬劑AZ疫苗，今起在全台擴大施打，為加速75歲以上長者高風險族群接種疫苗，中央流行疫情指揮中心宣布，17日起將配送第2批疫苗39.4萬劑給各地方縣市政府，台北市副市長黃珊珊說，已收到中央通知6月17日將獲得5萬4千劑疫苗，並在今天7點前回覆中央分配地點。 黃珊珊說，這次中央所分配的是75歲以上長者的26％比例作為配發計算標準，而雙北市也分別增加10％，從原本的4萬9725劑，增加為5萬4700劑，謝謝中央聽到地方的聲音。 日本宣布提供越南100萬劑疫苗 擬追加供應台灣 打疫苗設在成德市場3樓 游淑慧批宛如城市障礙賽 #中央 #疫苗 #長者 #黃珊珊 #北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 同列中高風險區 7縣市加發5至10％AZ疫苗 14:242021/06/15 生活 疫苗簡訊弄錯地址 北市府挨轟 04:102021/06/15 地方新聞 新北副市長揭綠抹黑招術 大反擊 04:102021/06/15 地方新聞 疫苗分配 黃珊珊槓陳時中搞祕密 04:102021/06/15 焦點要聞 日外相：研擬透過COVAX對台灣追加提供疫苗 11:442021/06/15 國際 第二波疫苗新北將獲5.7萬劑 侯友宜：按年齡往下施打 15:302021/06/15 生活 新北疫苗不足竟不吭聲 他3字嗆爆蘇巧慧 4.3萬網友按讚 08:322021/06/15 政治 桃園長者施打疫苗 排隊人潮大排長龍遭民眾罵翻 10:392021/06/15 生活 直播》北市疫苗開打挨批亂 柯文哲曝預約新制：進行「時間的隔離」 15:252021/06/15 政治 桃園八德長者打疫苗 採分組加速、放音樂舒壓 11:202021/06/15 寶島 85歲長者疫苗開打 侯友宜：目前回報接種率近6成 10:502021/06/15 生活 生活熱門新聞 柯文哲揭確診下降2原因 竟跟端午節有關 - 生活 又有大雨 全台水庫狂吸 就這兩個「不爭氣」 - 生活 桃園增12人確診 足跡包含家樂福中壢店、蔬果賣場 - 生活 梅雨回來了 徘徊5天時間曝光 降雨不亞於前2波 - 生活 陳時中500台救命神器挨轟慢半拍 HFNC廠員工揭內幕 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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