日本捐贈124萬劑AZ疫苗，今起在全台擴大施打，為加速75歲以上長者高風險族群接種疫苗，中央流行疫情指揮中心宣布，17日起將配送第2批疫苗39.4萬劑給各地方縣市政府，台北市副市長黃珊珊說，已收到中央通知6月17日將獲得5萬4千劑疫苗，並在今天7點前回覆中央分配地點。

黃珊珊說，這次中央所分配的是75歲以上長者的26％比例作為配發計算標準，而雙北市也分別增加10％，從原本的4萬9725劑，增加為5萬4700劑，謝謝中央聽到地方的聲音。