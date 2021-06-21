台北市長柯文哲21日赴議會進行追加減預算報告，柯說，110年度災害準備金編列17.5億元，目前已動支12.81億元，還剩4.96億元，其中針對新冠肺炎疫情只花5.98億元，另外對於台北市民免費打疫苗的注射費估算要再花4億元，用完才會再向議會要。

柯文哲說，目前還不用再追加一堆預算，若災準金、外面的捐款及二備金用完，他才會再跟議會提，不會匡一堆錢、拿國難財，二倍金目前還剩下4.91億元。

柯說，台北市民疫苗不要錢，光注射費就要4億元，每個醫院掛號費都不需要，錢不夠會再講。

柯說，另外他每天開議情會議，會問過去24小時全世界跟美國新增的案例，去年秋冬疫苗沒出來時，死傷慘重，第二波是印度疫情，隨著全世界25億人都打疫苗了，美國還是台灣為重要盟邦，要嚴密監控，看美國確診比較準。

此外，柯還提到，因北市蓋方艙醫院來不及，2周內徵召了1800人退休醫護人員，防疫旅館也釋出1800床，病房釋出1300，很感謝大家，緊急抑制住雙北疫情，且目前已有223家診所可預約打疫苗。