有民間病媒防治業人員出面控訴中央疫苗接種對象標準不一，讓他們淪為疫苗孤兒，還有居家保母也向本刊反映，北市府放寬收托規定，但紓困4.0、疫苗、補助都沒他們的份，也讓做了20多年居家保母的陳小姐大嘆，這行業總是被忽略。

陳小姐說，居家保母跟幼兒園托育人員及托育機構專業人員，都是同性質的工作，幼兒園和托育機構人員早被納入疫苗施打第7類，但雙北保母直到最後一刻才被附加在專案對象內。

「我們就像孤兒，吵一吵到最後，人家才會注意你有這塊需求」，陳小姐說因為收托對象為2歲以下孩童，通常免疫力較低，而且一個空間只能收托4名孩童，擔憂自己沒打疫苗，若孩童染疫在同個環境下又交叉感染，存在極高風險。

陳小姐表示，居家保母不只接種疫苗要喊聲爭取，當初紓困4.0方案也沒被納入，連想貸款10萬元，也不符合標準。

居家保母陳小姐認為，停托是因疫情並不是個人因素，社會局卻指示必須退費給家長，她認為這樣很不公平。（圖／張心攝）

陳小姐透露，準公共化及友善托育兩個政策規定，只要家長送托超過半個月，政府就要補助家長一個月，補助能實拿，但停托的日子還要按比例退費給家長，陳小姐認為「家長拿補助，又要退費」，這樣太不公平。

陳小姐不滿地說，當初居家日間托育，跟家長有簽合約，就連契約的退款標準，都對委託人有利。她還提及，自己就像政府玩具，「需要的時候，高喊大家共體時艱，但疫苗、紓困及補助全都沒有，也讓她失望透頂」。

陳小姐認為居家保母聲音少較弱勢，一直都被政府遺忘，她還強調「政府要我幫忙帶小孩，第一個被推出來，可是打疫苗我們居然沒在列」，就連托嬰中心、幼兒園，包括學校老師，停課還沒開放的單位都可以納入第7類。

對此，北市府社會局粘羽涵科長表示，居家保母有3千多名，中央將居家保母納入疫苗優先施打對象，跟第7類對象公布的時間僅有不到一週落差，未來也會視情況增加其他類別。另外退費問題，家長、居家保母各持己見，希望雙方可以再討論，中央現在綁定紓困條件，就是希望停托時間不能跟家長收費，否則即不符紓困資格。

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