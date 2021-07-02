勞動部再度加碼「安心就業計畫」、「充電再出發訓練計畫」。（勞動部高屏澎東分署提供／林宏聰高雄傳真）

疫情重創勞動市場，企業與勞工叫苦連天，為此，勞動部再度加碼「安心就業計畫」、「充電再出發訓練計畫」，其中，安心就業計畫薪資補貼調整為三級定額制，即使薪資差額在7000元以下，也能領取3500元補貼，而充電再出發參訓津貼也提高為每月最高領2萬3040元，比原先規畫多領近4000元。

勞動部高屏澎東分署長程泰運指出，「安心就業計畫」是針對採取減班休息策略維持營運的事業單位勞工所推出的方案，日前先把補貼月數提高為24個月之外，近日決定再依「從寬、從優、從速」原則，自7月1日起，補貼額度由原來的薪資差額50％，調整為「三級定額補貼」。

改採三級定額補貼制度後，薪資差額在7000元以下，補貼3500元；薪資差額超過7000元到1萬4000元之間，則補貼7000元；薪資差額超過1萬4000元，補貼1萬1000元。

程泰運表示，除簡化補貼作業之外，也提高民眾可領的補貼額度，擴大對減班休息勞工的生活協助。

此外，勞動部鼓勵在職勞工利用減班休息時段參加訓練課程，規畫「充電再出發訓練計畫」，參與的勞工均可運用線上數位課程居家參訓，並以參訓時數領取補助訓練津貼。考量三級疫情警戒期間，部分事業單位與勞工協商減少工時的時數可能再增加，導致勞工生計面臨更大壓力，因此，7月1日起，參訓勞工每月得領取訓練津貼時數由120小時提高為144小時，提高後，勞工每月最高可領取2萬3040元訓練津貼。

高屏澎東分署表示，對於「安心就業計畫」、「充電再出發訓練計畫」2項方案有相關疑問，均可至勞動部網站「疫情紓困專區」查詢，或撥免付費專線0800-777888，由專人提供諮詢服務，也可致電分署07-8210171詢問。