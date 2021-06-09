歐美疫情趨緩帶動全球景氣復甦，加上各國央行寬鬆貨幣政策，使得通膨升溫、美債殖利率彈升，也讓債券市場因此出現波動。不過，從過去經驗來看，在美債殖利率上揚期間，全球高收益債均為呈現上漲，而其中的墜落天使高收益債表現更為突出，且即使面對升息議題，墜落天使高收益債仍適合布局。

野村特別時機高收益債基金經理人郭臻臻表示，現在伴隨著景氣復甦，通膨問題持續令投資人不安，然而根據統計，過去15年美國10年期公債殖利率曾有6次由波段低點反彈100個基本點以上，在這些期間，利率敏感度較高的投資級債，表現較不理想，全球高收益債則是呈現上漲，而高收益債裡信評較高的墜落天使高收益債不但持續上漲，且同期間多領先全球高收益債表現。

野村投信表示，2020年墜落天使高收債新增規模破天荒增加2,375億美元，由過去20年的歷史經驗來看，在新增規模大增的次年度進場布局，均有不錯的表現，因此目前正是醞釀進場布局的良機。加上今年景氣復甦強勁，企業相對體質較佳的墜落天使高收債，更有機會享有信評調升的資本利得潛力。

(工商 )