防疫不容有絲毫破口，台中市政府考量刺青業者紋身須以針具侵入人體，且容易與不特定人士長時間近距離接觸，恐增加傳染風險。市府經濟發展局10日宣布，台中市刺青業者自即日起，應配合停業至三級警戒結束為止，違者將依《傳染病防治法》第67條第1項第2款規定，處6萬元以上，30萬以下罰緩。

全國疫情警戒三級延長至6月28日。經發局指出，刺青店從事的紋身行為，衛生福利部訂有器械使用、各消毒方法等注意事項；市府考量目前疫情嚴峻，紋身行為以器械侵入人體、接觸血液，傳染風險相較一般行業高，因此與衛生局通盤考量傳染風險，宣布自即日起至三級警戒結束為止，台中市刺青業者應配合停業，共同防疫。

經發局強調，現行防疫為第一要務，市府不斷加嚴、加大管制措施，呼籲各業者務必配合並落實防疫規定，市府各局處將持續查核，如發現違反規定者將依《傳染病防治法》規定開罰，並要求立即改善，杜絕防疫破口，市府將持續依疫情風險評估，推動各行業的防疫作為。

(中時 )